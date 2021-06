Regional 19/06/2021 07:11 MT - Mulher é resgatada em fazenda após sessão de tortura; marido dava choque nas partes íntimas A Polícia Civil de Primavera do Leste recebeu uma denúncia sobre uma tentativa de feminicídio que havia ocorrido em uma fazenda da região. Equipes das unidades policiais do município e de Paranatinga foram até o local para checar as informações, onde resgataram, na quinta-feira (17), a mulher, de 31 anos, e os filhos menores de idade que eram mantidos na propriedade sob cárcere privado. A mãe sofria série de espancamentos há uma semana, inclusive com choques elétricos. Na fazenda, os policiais civis aprenderam oito armas tipo espingarda e diversas munições. A vítima relatou que desde o dia 09 de junho vinha sendo torturada, quando o marido começou a agredindo com um copo de vidro em seu rosto. Depois, ele a levou a uma estrada na mata, onde novamente a agrediu com socos e chutes. Em uma das ocasiões, ela estava com o filho no colo, um bebê, e para desviar os socos da criança, o marido lhe agredia na cabeça. Uma das agressões foi feita com uma das armas de fogo, quando o homem a jogou no chão e depois mirou em sua direção fazendo um disparo contra a mulher. Conforme as declarações da vítima, as sessões de agressões e torturas continuaram, quando o suspeito usou fios elétricos para provocar choques pelo corpo da mulher, que deixaram inúmeras marcas na vítima, inclusive nas partes íntimas. Ele disse ainda que a mataria sem deixar provas do crime. A vítima relatou ainda que o agressor a impedia de sair de casa para que os vizinhos não pudessem ver as lesões em seu rosto. Na madrugada desta quinta-feira, ele tornou a agredi-la, batendo com um fio de eletricidade. Durante as diligências na propriedade, os policiais entrevistaram o agressor, que confirmou os crimes cometidos e ainda atribuiu a culpa à vítima. Quando os policiais civis chegaram à fazenda, a mulher gradeceu emcocionada o resgate. Ela e os filhos foram retirados do local e encaminhados para atendimento na Delegacia da Mulher de Primavera do Leste. O agressor foi preso e autuado em flagrante pelos crimes de tortura, estupro, cárcere privado e posse ilegal de arma de fogo. Após os procedimentos policiais, ele será encaminhado à unidade prisional da cidade.

