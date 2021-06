Um crime bárbaro foi registrado na cidade de Apiacás. Romário Rocha, de 26 anos, foi morto com vários golpes possivelmente de facão, além de ser roubado e ter sua motocicleta queimada.

A vítima estava em uma festa com outras pessoas em uma estrada a cerca de dois quilômetros e meio do núcleo urbano. O local segundo apurou a Polícia Civil, é frequentemente usado por jovens para encontros, rachas de motos, consumo de bebida alcoólica e até uso de droga.

Um vídeo da noite em que o crime ocorreu registra a presença de vários rapazes e moças fumando, bebendo e dançando. No meio da multidão estaria a vítima e possivelmente o autor, um jovem de 19 anos, com várias passagens pela Polícia.



O crime aconteceu no sábado, dia 12 e no final da noite. No momento teria algumas pessoas no local quando o assassino tentava ligar a moto da vítima e ir embora. “Naquele momento o rapaz meio que acordou segundo as testemunhas. Teria questionado ao suspeito sobre estar mexendo no veículo”, conta o investigador Wender Leite, baseado em relatos de testemunhas e já ressaltando que a vítima, devido ao estado de embriaguez ou sono talvez, pouco se mexeu do lugar. E o autor do crime deve ter aproveitado a vulnerabilidade para pegar a arma e desferir vários golpes em sua nunca, face e pescoço, o matando no local.



Testemunhas fugiram do local, mas o vídeo mostrando a festa e que circulava em grupos de aplicativo Whatsapp chegou até a Polícia Civil que iniciou a intimar quem estava na festa, chegando assim ao nome do possível autor. “Certamente ele deve ter pego também dinheiro da vítima e no momento de sair com a moto não conseguiu ligar, por isso ateou fogo”, apura o investigador ao salientar que a polícia está prestes a capturar o suspeito.