Regional 19/06/2021 12:54 MATUPA: Policiais prendem suspeitos por tentativa de suborno após apreender carga de madeira irregular Os suspeitos foram flagrados pelos policiais transportando 18 toras de madeira irregular - Foto por: 15º CR/PMMT A Polícia Militar prendeu dois homens de 55 e 66 anos por vender e transportar produtos de origem vegetal ilegalmente, na noite de sexta- feira (18.06), em Matupá. Os suspeitos foram flagrados pelos policiais transportando 18 toras de madeira irregular. A equipe da PM foi informada via 190 de que havia um caminhão na estrada lateral da W10 transportando madeira sem autorização dos órgãos ambientais. De imediato, os policiais foram até o local apontado e localizar o veículo com carregando toras de madeira. Os ocupantes do caminhão foram abordados e o motorista relatou que a madeira Bajão teria sido derrubada no mesmo dia da abordagem policial, em um sítio, há 20 km da cidade de Novo Mundo. Os dois suspeitos receberam voz de prisão por crime ambiental. A PM com a dupla de suspeitos seguia para a delegacia, quando os suspeitos pararam o caminhão e abordaram os policiais oferecendo para eles a quantia de R$ 3 mil em dinheiro para serem liberados. Novamente, os policiais deram voz de prisão aos suspeitos por corrupção ativa. A PM conduziu os suspeitos à delegacia. A ocorrência foi entregue à Polícia Judiciária Civil.

