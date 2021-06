Regional 19/06/2021 17:36 Alexandre Perassoli e Olívia Pires, TV Centro América Loja de roupas é destruída pelo fogo durante incêndio em Sorriso Incêndio foi controlado. Agora a equipe trabalha para apagar os focos internos. Fotos: Alexandre Perassoli/TVCA Uma loja de roupas foi destruída pelo fogo durante um incêndio no Centro de Sorriso, região norte do estado, na tarde deste sábado (19). O local estava fechado no momento da ocorrência. Ninguém ficou ferido. O comércio está localizado na esquina entre a Avenida Natalino João Brescansin e a Rua Foz do Iguaçu, na região central da cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi controlado. Agora a equipe trabalha para apagar os focos internos. Segundo os Bombeiros, 20 militares atuam no local. Ainda não há informações sobre como começou o incêndio. As causas serão investigadas.

