Regional 19/06/2021 17:41 Nortão Online Acidente entre 3 veículos na MT-320 deixou pista interditada O acidente ocorreu na MT-320, há cerca de 3 km da praça de pedágio entre Colíder e Nova Santa Helena, por volta das 12h desta sexta-feira. O condutor de uma Hilux, branca seguia na frente de uma carreta e uma Hilux preta seguia atrás da carreta, todos no mesmo sentido. A Guarda de Trânsito apurou que o condutor da caminhonete branca foi adentrar em uma fazenda bem quando a Hilux preta estava realizando a ultrapassagem da carreta. As duas caminhonetes acabaram colidindo. A carreta, que estava no meio, para não colidir com as duas caminhonetes, acabou tirando o veículo e fazendo um “L”, batendo no guard rail. O condutor da Hilux preta sofreu algumas escoriações e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. A pista ficou interditada por aproximadamente uma hora. A Guarda Municipal de Trânsito de Colíder registrou a vistoria no local e auxiliou na sinalização da pista.

Voltar + Regional