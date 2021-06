Registro foi realizado por passageiros do ônibus no terminal rodoviário de Canarana, onde o motorista teria se recusado a se identificar e ser encaminhado à delegacia.

Passageiros de um ônibus de viagem, itinerário de Barra do Garças a Canarana (514 e 606 km, respectivamente, da Capital), registraram o momento em que dois policiais civis à paisana agrediram o motorista do coletivo pelo fato de o condutor não usar máscara durante todo o trajeto.

De acordo com as imagens, um dos policiais tenta imobilizar o motorista com um ‘mata-leão’ na rodoviária de Canarana, enquanto populares filmam e garantem que são testemunhas.

Nesse momento, o outro policial confronta as testemunhas e afirma que além do vídeo é para publicar que o motorista ‘não usa máscara’.

Os populares ainda questionaram que se o problema era a ‘máscara’ eles tinham para dar ao motorista.

Veja nota da Polícia Civil na íntegra

"A Polícia Civil de Mato Grosso comunica que a Corregedoria-Geral da instituição apura a situação em que dois policiais civis à paisana aparece em um vídeo aplicando técnicas de abordagem policial contra um motorista de ônibus intermunicipal que estaria realizando o trajeto de Barra do Garças a Canarana sem o devido uso de máscara facial, utilizada para prevenção da Covid-19.

Segundo as informações preliminares, o investigador lotado na Delegacia de Canarana e a esposa retornavam de uma viagem ao nordeste do país, e compraram passagem de uma empresa de transportes com embarque em Barra do Garças para retornar para Canarana. Antes do embarque, o policial e a sua esposa (que já foram infectados e tiveram sequelas em decorrência da doença) solicitaram à empresa que algum funcionário recomendasse que todos que estivessem no interior do ônibus fizessem o uso da máscara, uma vez que o motorista e 70% dos passageiros não utilizavam o equipamento de proteção.

O pedido foi atendido, porém mesmo com a orientação do funcionário, o motorista iniciou a viagem de aproximadamente cinco horas em ambiente fechado, sem fazer o devido uso da máscara facial. Durante o trajeto foi solicitado que o motorista colocasse a máscara, e diante da negativa o policial produziu fotos do motorista, que mesmo durante as paradas nas cidades não adquiriu uma máscara.

Na chegada de Canarana foi solicitado que o motorista se identificasse para que fosse lavrada multa por descumprimento a Lei 11. 316 de 2021, que dispõe das medidas farmacológicas para evitar a disseminação do coronavírus.

Diante da negativa do condutor em fornecer os seus documentos pessoais para sua devida identificação, foi informado que ele deveria acompanhar a equipe até a Delegacia de Canarana, uma vez que não estava apenas descumprindo uma norma sanitária, mas também cometendo uma infração penal por não fornecer informações para sua devida qualificação.

Um segundo policial civil estava no local, momento em que o motorista apoiou-se em uma grade para tentar resistir a abordagem, sendo utilizada a técnica de imobilização pessoal. O vídeo de alguns segundos que circula nas redes sociais mostra apenas o momento da abordagem policial, não ficando clara a situação como um todo.

Diante dos esclarecimentos do motorista e da informação da empresa de que não havia outro profissional para conduzir o ônibus no restante da viagem, o condutor foi liberado, sendo lavradas multas de R$ 500 ao motorista e R$ 10 mil à empresa de transportes.

O vídeo foi encaminhado para a Corregedoria-Geral da Polícia Civil que irá apurar como os fatos ocorreram e se houve algum excesso na atuação dos policiais".