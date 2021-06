Regional 20/06/2021 06:22 Casal de garimpeiros é assassinado a tiros em avenida de Aripuanã Crime ocorreu na manhã deste sábado (19) em Aripuanã; nenhum suspeito foi preso até o momento Um casal de garimpeiros foi assassinado em Aripuanã na manhã deste sábado (9). Jackson da Silva Reis, de 36 anos, e Idaete Moraes dos Anjos, de 41, foram encontrados mortos com marcas de tiros na avenida Anete Zorzi Ferreira. De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) sobre o crime. Chegando ao local, os policiais encontraram, em um primeiro momento, o corpo de Idaete caído às margens da avenida ao lado de uma motocicleta. Ela foi atingida por dois disparos na região da barriga e ombros. Durante buscas de vestígios na cena do crime, os policiais encontraram o corpo de Jackson no meio de bananeiras. A suspeita da Polícia é de que o casal foi enquanto transitava de motocicleta em direção ao Garimpo da Serra. O crime será investigado pela Polícia Civil. Nenhum suspeito foi preso até o momento.

