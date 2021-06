Regional 20/06/2021 07:13 Mel Parizzi, TV Centro América Caminhão-tanque pega fogo na BR-163 e motorista sai ileso em Nova Santa Helena Foto: Divulgação Um caminhão-tanque pegou fogo na BR-163, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, em Nova Santa Helena, no norte do estado, neste sábado (19). O motorista estava sozinho no veículo e saiu ileso. O caminhão é usado para transportar combustível, no entanto, no momento do acidente, o tanque estava vazio. A equipe da PRF reduziu o tráfego em meia pista até que as chamas fossem controladas pelo Corpo de Bombeiros. Uma fila de carros se formou ao longo da BR durante o atendimento da ocorrência. Na tarde de ontem sábado, a estrada foi liberada nos dois sentidos. A hipótese mais provável para o incêndio, segundo a PRF, é que tenha ocorrido uma pane elétrica no veículo. As causas do acidente ainda serão investigadas.

