Regional 20/06/2021 17:45 JUÍNA: Ação conjunta apreende 23 plantas de maconha e recupera moto Diante dos fatos, as plantas de maconha e a motocicleta de origem ilícita foram apreendidas Vinte e três plantas de maconha foram apreendidas em uma ação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar realizada na madrugada deste domingo (20.06), em Juína (735 km a nordeste de Cuiabá). A ação resultou ainda na recuperação de uma motocicleta produto de apropriação indébita. As investigações iniciaram após as equipes receberem denúncias sobre uma residência no bairro Módulo 05 em que funcionária um ponto de venda de drogas. Quando chegaram ao endereço, os policiais visualizaram duas pessoas em uma motocicleta (um adulto e um menor de idade) que ao avistar a viatura, tentaram empreender fuga. Eles foram abordados, sendo constatado que a motocicleta que eles estavam era produto de apropriação indébita. Em continuidade às diligências, os policiais realizaram buscas na casa, sendo localizados 23 pés de maconha, uma porção de droga e a quantia de R$ 101 em dinheiro. O dono da residência fugiu quando percebeu a chegada da Polícia, sendo encontrado na casa um adulto e dois menores de cidade. Diante dos fatos, as plantas de maconha e a motocicleta de origem ilícita foram apreendidas e os suspeitos encaminhados para à Delegacia de Juína, onde foi lavrado o flagrante.

