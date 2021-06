Regional 21/06/2021 16:32 JOÃO AGUIAR - REPORTER MT Acidente entre três carretas fecha na BR-163 em Lucas do Rio Verde Pista foi interditada no km 681 da BR-163, no município de Lucas do Rio Verde. Por sorte, ninguém ficou ferido. Foto: Divulgação Um acidente entre três carretas deixou o trânsito completamente interditado no km 681 da BR-163, no município de Lucas do Rio Verde (354 km de Cuiabá), na tarde desta segunda-feira (21). De acordo com a Rota do Oeste, concessionária que administra a via, as equipes de resgate foram acionadas por volta das 13h08 para o atendimento da ocorrência. Os socorristas foram até o local, mas ninguém ficou ferido. Os ocupantes dos veículos assinaram termo de recusa de atendimento médico. Ainda não há informações de como aconteceu a batida. A pista ficou completamente interditada no local e ainda não há previsão para liberar o trânsito. As causas serão investigadas pela Polícia Civil.

