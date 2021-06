Regional 22/06/2021 06:35 Deputados aprovam projeto para "acabar" com uso de narguilé em MT O projeto de lei que institui a campanha estadual de conscientização contra o HPV, associada ao uso de narguilé, de autoria do deputado Valdir Barranco (PT), foi aprovada na Assembleia Legislativa (ALMT) na última quarta-feira (16).

A PL, que visa difundir o alerta para os riscos de transmissão de doenças, dentre elas o câncer de boca e garganta, segue agora para a sanção do governador Mauro Mendes (DEM) que tem 60 dias para decidir se regulamenta. O objetivo é convencer os jovens a não usar o narguilé

Barranco defende que “o consumo exacerbado pelos jovens tem aumentado durante os anos, tornando uma moda nas festinhas promovidas por eles e em rodas de amigos”.

O parlamentar observa, ainda, que as campanhas de orientação e conscientização em todo estado são necessárias divulgar os malefícios ocasionados pelo uso do narguilé e a falsa ideia da sua nocividade.

O caso da cuiabana Lívia Monteiro, de 19 anos, que contraiu fungos no pulmão após usar narguilé e, na semana passada, enfrentou uma cirurgia de alto risco para remover o lobo inteiro do pulmão foi citado como exemplo pelo petista.

O deputado lembra também que estudos o associam ao desenvolvimento de câncer de pulmão, doenças respiratórias, doença da gengiva (periodontal) e bebês com baixo peso ao nascer (para gestantes que fumam), além de aumentar os batimentos cardíacos e a concentração de monóxido de carbono expirado.

