Regional 22/06/2021 06:47 MT - PRF apreende meia tonelada de cocaína escondida em baú de caminhão Foto: Divulgação No dia 21 de junho, por volta das 11 horas, uma equipe da PRF realizava policiamento ostensivo no km 496 da BR 364, município de Jangada-MT, quando foi dada ordem de parada ao conjunto de veículos de carga Volvo FH, de cor branca, tracionando um semirreboque do tipo baú, conduzido por um homem de 36 anos. Inicialmente, o motorista demonstrou extremo nervosismo e desconforto com a abordagem e apresentou respostas contraditórias às perguntas feitas pela equipe policial. Em decorrência deste fato, foi solicitado que o motorista abrisse a porta do semirreboque para verificar se o mesmo possuía carga no seu interior. No momento da abertura, foi observado pelos policiais que a parte frontal do semirreboque estava com alterações em suas características originais. Os policiais optaram então por fazer uma vistoria minuciosa no local e acabaram por descobrir uma parede falsa que dava acesso a um compartimento secreto, vulgarmente conhecido como "mocó". Neste compartimento oculto foram localizados 450 tabletes de cloridrato de cocaína, totalizando 502 kg da droga. O motorista foi preso em flagrante e deverá responder pelo crime de tráfico de drogas na modalidade transporte. O mesmo foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal para a realização dos demais procedimentos legais.

