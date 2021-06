Regional 23/06/2021 06:29 PMs encontram mais R$ 45 mil em mata onde estão ladrões de banco em Nova Bandeirantes Já são mais de R$ 250 mil recuperados; 6 bandidos já morreram em confrontos Policiais que estão na região de mata entre Nova Bandeirantes e Nova Monte Verde a procura dos bandidos que assaltaram duas cooperativas de crédito apreenderam nesta terça-feira (22) a quantia de R$ 45.025,00. Ainda foram encontradas roupas camufladas e outros equipamentos. Com isso, já são R$ 253,176 mil recuperados. Estima-se que os criminosos roubaram cerca de R$ 900 mil das duas instituições bancárias. Segundo as informações, o dinheiro foi "deixado para trás" pelos criminosos que estão na mata. Não houve nenhum tipo de confronto nesta terça-feira. O assalto em Nova Bandeirantes ocorreu no dia 4 de junho. Desde então, uma força-tarefa foi montada para capturar os criminosos e recuperar o dinheiro roubado. No dia 10 de junho, policiais e parte do bando entrou em confronto. Na ocasião, quatro criminosos morreram. São eles: Waldeir Porto Costa, 25 anos, Romário de Oliveira Batista, 35 anos, Maciel Gomes de Oliveira, 37 anos, e Luiz Miguel Melek, 40 anos. Nesta ação, os policiais recuperaram R$ 164,7 mil, armamentos, roupas camufladas e tocas usadas para esconder o rosto. Já na madrugada desta segunda-feira (21), dois bandidos foram mortos em confronto com policiais numa fazenda que invadiram. Eles foram identificados como Diego de Almeida Costa e Adailton Santos da Silva. Com eles, os policiais encontraram R$ 43.451,75, além de armas e roupas. Os policiais acreditam que ainda existe, pelo menos um criminoso na mata. A operação é mantida com equipes do Ciopaer (Centro Integrado de Operações Aéreas), Bope (Batalhão de Operações Especiais), Força Tática e policiais em barreiras nas rodovias da região.

