Regional 23/06/2021 10:06 Yuri Ramires I Gazeta Digital Doses de vacina contra covid-19 são furtadas de posto de saúde em Lucas do Rio Verde Foto: Reprodução olícia Civil investiga o furto de 84 doses da vacina contra covid-19, da empresa AstraZeneca, ocorrido no Posto de Saúde da Família do bairro Rio Verde, em Lucas do Rio Verde (354 km ao Norte de Cuiabá). O crime foi denunciado no final da tarde de terça-feira (22) quando os frascos foram encontrados vazios. Ministério Público já foi informado. De acordo com as informações, a secretária de Saúde da cidade, Fernanda Heldt Ventura, foi quem denunciou o caso à polícia após ser alertada pelos servidores. O furto foi percebido por volta das 17h20. Investigadores estiveram no local e encontraram ao menos 17 frascos vazios. Foi relatado ainda que o autor do crime retirou o líquido imunizante dos frascos e os deixou vazios dentro da geladeira. Cada frasco conta com aproximadamente 5 doses da vacina. Na sala onde os imunizantes são armazenados não há câmeras de segurança. A investigação está em andamento. Sindicância vai apurar Em nota, a prefeitura de Lucas confirmou o furto e lembrou que as doses são recebidas semanalmente e ficam centralizadas na Vigilância em Saúde e só depois são redistribuídas para os postos. Na unidade do bairro Rio Verde, 210 doses foram entregues no local para vacinação de terça e quarta-feira. No final do dia, 90 já tinham sido aplicadas e o crime foi percebido no final da tarde, quando uma servidora foi conferir o estoque – trabalho realizado diariamente. O local foi isolado para os trabalhos da Polícia Civil. “Será instaurada uma sindicância interna para apurar o caso e todas as medidas cabíveis serão tomadas conforme decorrer do processo. O Ministério Público também já foi informado sobre o caso. O município segue acompanhando a investigação da Polícia para prestar esclarecimento à população”, diz trecho da nota. Vacinação não será prejudicada A prefeitura ainda garantiu que a vacinação continua normalmente de nesta quarta-feira, de acordo com os agendamentos realizados. Além disso, informou que vai solicitar ao Governo do Estado novas doses. O objetivo é fazer uma reserva técnica e reaver o quantitativo furtado para não prejudicar quem está esperando pela vacina.

