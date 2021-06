Regional 23/06/2021 13:24 Força Tática prende suspeito com maconha em Peixoto de Azevedo Policiais da Força Tática prendeu um homem de 31 anos por tráfico ilícito de drogas, na terça-feira (22), em Peixoto de Azevedo. Na ação, a Polícia Militar apreendeu quatro tijolos de maconha e balança de precisão. Durante patrulhamento tático, a equipe da Força Tática identificou um homem em atitude suspeita, no bairro Liberdade. O suspeito foi abordado e confessou aos policiais que comercializa entorpecentes na região. A PM verificou a residência do suspeito e localizou em cima da geladeira uma balança de precisão e quatro tijolos de maconha (600 gramas). Os policiais identificaram que o homem já tem passagem pela polícia na cidade de Tangará da Serra. O suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes. A ocorrência foi entregue à Polícia Judiciária Civil.

