Regional 24/06/2021 16:01 Reporter MT Ladrão defeca nas calças ao ser preso por tentar roubar moto de mulher Situação inusitada aconteceu na quarta-feira no município de Sorriso. Foto: Reprodução Um homem foi preso e um menor apreendido na noite de quarta-feira (23) após tentarem roubar a moto de uma mulher, no bairro Bela Vista, no município de Sorriso (420 km de Cuiabá). No momento da abordagem, o menor ficou com tanto medo, que acabou defecando nas calças. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima acionou a Polícia Militar após ser vítima de uma tentativa de roubo. Ela relatou que estava saindo de sua casa, quando os dois criminosos a abordaram e anunciaram o roubo. A dupla queria a moto da mulher. Diante da situação, a vítima acabou se desesperando e começou a gritar e pedir socorro. Alguns vizinhos ouviram e foram correndo até o local. Os bandidos ficaram assustados e correram do local, sem conseguir realizar o roubo. A Polícia Militar realizou buscas pela região e encontrou um dos criminosos na frente e uma residência. Ao ser abordado, o homem confessou o crime e disse que ele e o comparsa tentaram roubar veículo usando uma arma de brinquedo. Ao realizar buscas dentro da casa, os policiais encontraram o menor envolvido no crime. Os dois foram encaminhados para a delegacia da cidade. O caso é investigado pela Polícia Civil.

