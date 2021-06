Regional 25/06/2021 05:12 Só Notícias/David Murba Mulher que teve perna amputada em Nova Monte Verde pede ajuda para conseguir prótese de R$ 28 mil A dona de casa, Rogéria Alves Neves, de 48 anos, moradora da região rural de Nova Monte Verde precisou passar por procedimento cirúrgico e teve a perna esquerda amputada após contrair uma bactéria que a deixou em estado crítico e sua saúde ainda mais prejudicada pela diabetes do tipo 2, que causou complicações. Hoje, ela precisa do auxílio de cadeira de rodas ou muleta para se locomover. Sem renda mensal, ela luta na justiça para conseguir auxílio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e conta com a ajuda da família que está fazendo campanha, nas redes sociais, para conseguir R$ 28 mil e comprar uma prótese e voltar a andar sozinha. “Já fiz o pedido no SUS em novembro, mas não sabem quando vão me dar, foi protocolado em Cuiabá, mas sem previsão e eu preciso andar. Uso muleta também, mas não tenho forças para ficar com ela e fico mais na cadeira de rodas”, detalhou Neves. Rogéria conta que precisou fazer a amputação após contrair uma “bactéria muito forte e, em 15 dias, tive que operar. Também tenho diabetes que complicou bastante. Começou com uma alergia, disseram que era do desodorante que eu usava e me deu várias bolinhas tipo catapora. Quando estourou uma, em menos de 15 dias já tive que amputar a perna”. Ela conta com a ajuda de uma filha que faz os serviços domésticos e cuida dela. “Fui internada em Nova Monte Verde no finalzinho de setembro, aí fui para Alta Floresta onde fiz a cirurgia. Em Cuiabá, apenas passei por médico vascular. A bactéria andou muito rápido no meu corpo, tive que até tirar o joelho fora”. Rogéria tem quatro filhos e o marido trabalha como gari para a prefeitura. Os interessados em contribuir com a família podem ligar no (66) 98448 – 9387.

