Na manhã de última segunda-feira 21 de junho, o Prefeito de Paranaíta Osmar Moreira entregou a obra de reforma e revitalização do Posto de Saúde do Bairro Norte 1. A reinauguração contou com a presença dos Vereadores Presidente da Câmara Adimilson Mota, Sonia Berlanda, Naldo Silveira, Valdir Leonel, Carlos Scatola, entre outras autoridades municipais e servidores.

A partir desta segunda-feira 21 de junho já foram retomadas as atividades do PSF 4, na qual a enfermeira chefe Rozane Aparecida Sobrinho Furlaneto, Drª Mariana Reis Barreto e equipe assumem a condução dos trabalhos na Unidade de Saúde. O posto entregue vai minimizar as demandas que estavam concentradas em outras Unidades de atendimento, a equipe de agentes comunitários estará trabalhando fazendo a divulgação, planejamento, e os agendamentos para toda a população do bairro.

Em sua fala a Secretaria de Saúde Andreia Reis disse. “Estamos muitos felizes nesse momento, essa é a última Unidade de Saúde da Família que faltava passar por reformas, nosso Gestor Osmar quando assumiu a Prefeitura a obra já estava em andamento, e o mesmo não mediu esforços para a finalização, estou muito satisfeita com os resultados de mais este tão importante feito da Gestão Municipal, pois vemos aqui a qualidade do ambiente que ficou muito agradável e que com certeza a população se sentirá em casa”. Finalizou.

Após a fala da Secretária Andreia, a equipe de trabalho que irá atuar no PSF 4 foi apresentada aos presentes na cerimônia de reinauguração.

“Nós tivemos de assumir esse mandato e dar continuidade a ele, o ex-prefeito Tony Rufatto em seus 8 anos investiu cada recurso do município para terminar todas as obras com excelência, e é nosso compromisso garantir esta continuidade, porque a população de Paranaíta precisa e merece estruturas que atendam com qualidade, quem ganha com isso é o nosso povo, não é a classe política ou o partido. Este Posto será administrado por nossos profissionais da Saúde e beneficiará todo o Bairro Norte 1, sabemos o empenho de todos nessa guerra contra a doença COVID-19, então que Deus ilumine a todos nós, as pessoas que serão atendidas e a todos que irão estar à frente dessa Unidade de Saúde cuidando de nossos familiares e amigos.” Disse o Prefeito Osmar Moreira.

O Posto PSF 4 oferece os serviços de Consulta, Enfermagem, Coleta de Preventivo, Vacinas, Curativos, Consulta Odontológica, Puericultura, Atendimento domiciliar, Atendimento de grupos prioritários, porém as consultas estão sedo realizadas por agendamento devido a pandemia, já as consultas odontológicas estão em caráter emergencial, exceto as gestantes que precisam de acompanhamento prioritário. Aos grupos prioritários haverá retorno das atividades normais, porém com público reduzido para atender as demandas.