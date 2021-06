Regional 26/06/2021 20:00 Fernanda Renatè | Estadão Mato Grosso REVOLTA POPULAR: Homem é espancado após se mastubar em frente a crianças Foto: Reprodução Um homem foi preso após ser flagrado se masturbando na frente de crianças no meio da rua no bairro Jardim Urupes, em Rondonópolis (219 km de Cuiabá). O fato se deu na noite desta sexta-feira (25). O suspeito foi espancado e detido por populares até a chegada da PM. De acordo com o boletim de ocorrências, a Polícia Militar foi acionada por moradores do bairro que presenciaram o homem praticando o crime de importunação sexual. Ao chegar no local, os militares visualizaram o homem muito machucado e estava sendo contido por outros homens. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Voltar + Regional