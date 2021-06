Regional 27/06/2021 07:17 Jefferson Oliveira | Estadão Mato Grosso “Eu não vou afastar para dar vaga para ninguém”, diz Botelho sobre rodízio Na última terça, Janaina criticou partidos que não cedem espaços aos suplentes Foto: Reprodução O deputado estadual Eduardo Botelho (DEM) disse nesta sexta-feira (25) que não vai ceder sua vaga para ninguém no Parlamento estadual, a não ser que seja por uma questão de saúde. As falas se referiram à atitude da deputada Janaina Riva (MDB), que se licenciou por 120 dias para que Romoaldo Júnior, derrotado na última eleição, pudesse assumir o cargo. “Eu vou me afastar para fazer uma cirurgia somente quando liberar as UTIs, pois é uma cirurgia muito complexa. Eu não vou afastar para dar vaga para ninguém, eu só vou afastar por uma necessidade minha e o momento certo que tiver eu vou sair”, explicou para jornalistas. No procedimento, o deputado deve fazer a reposição de osso no nariz. Pra isso, ele vai precisar retirar osso do quadril para fazer o procedimento, daí a necessidade de aguardar pela liberação de leitos de UTIs, hoje destinados prioritariamente aos pacientes covid-19. Na última terça (22), Janaina criticou partidos que não cedem espaços aos suplentes. Ela, porém, não citou nomes. “Eu vejo outros partidos que o suplente nunca sentou na cadeira, e ninguém aqui fez coeficiente para se eleger sozinho na Assembleia, então essa dinâmica tem que ser implementada. E partido é isso, é uma construção do que a gente quer fazer no futuro. Agora, se um partido começa a fechar as portas e não dá espaço, você vai perdendo projeção e perdendo filiados”, disse a deputada.

