Regional 27/06/2021 16:25 Yuri Ramires - Gazeta Digital Jovem de 18 anos morre afogado em lago de Juruena Foto: Reprodução Jovem Marcos Scheuer Gonçalves, 18, morreu após se afogar em um lago que fica na praça central de Juruena (880 km ao Noroeste de Cuiabá). O corpo do rapaz foi encontrado por um morador da cidade que possui equipamento de mergulho. De acordo com as informações, o caso foi registrado por volta das 4h12 deste domingo (27). Polícia Militar foi acionada por testemunhas que estavam no local. Testemunha contou que entrou no lago e que logo em seguida, o jovem entrou também. No meio do percurso, ele afundou e não conseguiu mais retornar à superfície. Quando a PM chegou, havia uma aglomeração de pessoas já às margens do lago e um ar de desespero. Polícia Civil também foi acionada. Ao , a polícia informou que o corpo do rapaz foi encontrado na manhã deste domingo após um morador da região, que possui equipamento de mergulho, auxiliar nas buscas.

