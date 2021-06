Regional 28/06/2021 06:40 Fernanda Renatè | Estadão Mato Grosso CASO NOVA BANDEIRANTES: Três foram presos e 9 morreram em confrontos com o Bope Após 23 dias de buscas em uma região de mata próximo à Nova Bandeirantes, três bandidos foram presos e nove morreram após confrontos com policiais do Batalhão de operações Especiais (Bope). Eles são suspeitos terem realizado assaltos a duas agências bancárias no município no começo deste mês. A força-tarefa continua em buscas pelos outros quatro criminosos que participaram da ação criminosa. De acordo com informações oficiais, a quadrilha era composta por 15 bandidos. Na tarde deste sábado (26), Franklis Souza de Jesus, foi preso em uma fazenda na região de mata próximo ao município de Nova Monte Verde, a mais de mil quilômetros da Capital. Ainda nesta tarde logo após a notícia do confronto e das prisões, uma denúncia anônima teria revelado que um veículo com cinco homens armados teria tentando roubar uma caminhonete na região. Em posse das informações e com o apoio de um helicóptero da Ciopar, equipes da força-tarefa conseguira localizar o veículo. Ao notar a aproximação dos policiais, os suspeitos atiraram contra as equipes. Durante troca de tiros, o criminoso identificado como Francisco de Assis Cavalcante dos Santos, vulgo "Galego", acabou sendo alvejado e morrendo ainda no local. Os outros quatro suspeitos conseguiram fugir para a mata. De acordo com informações do tenente-coronel Ronaldo Roque as buscas devem continuar até a localização dos demais quatro suspeitos envolvidos na ação criminosa que chocou o Nortão. MORTES E PRISÕES No primeiro confronto, no dia 10 deste mês, quatro dias após o assalto os suspeitos identificados como Romário de Oliveira Batista, de 35 anos, Luiz Miguel Melek, de 40, e Maciel Gomes de Oliveira, de 37 e Waldeir Porto Costa, de 25 anos morreram durante troca de tiros com os policiais. Na ocasião os agentes resgataram R$ 164.731,25 Na manhã do dia 21, em um segundo confronto, dois criminosos identificados como Adaílton Santos da Silva, 40, e Diego de Almeida Costa, 31, morreram após trocar tiro com os policiais. Com os criminosos foram localizados R$ 43.510,75. Na tarde do dia 22 policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) localizaram mais R$ 45.025 próximo à casa onde ocorreu um confronto, na última segunda (21), com bandidos que assaltaram duas agências bancárias em Nova Bandeirantes. Na ocasião, dois criminosos morreram durante a troca de tiros. No dia 23, Diego Almeida Costa, 31 anos, e Adailton Santos da Silva, 40 foram presos no momento em que tentavam comprar um carro para fugir da cidade. Eles ofereciam pagar com ‘dinheiro vivo’ o veículo. Com eles, a polícia encontrou mais de R$ 35 mil. Na tarde deste sábado (26), Franklis Souza de Jesus, foi preso em uma fazenda na região de mata próximo ao município de Nova Monte Verde. Com o criminoso foi recuperado a quantia de R$ 134.006,00. Ainda nesta tarde logo após a notícia do confronto e das prisões, um veículo com cinco criminosos tentou ultrapassar uma barreira policial próximo ao município de Nova Monte Verde. Durante troca de tiros o criminoso identificado como Francisco de Assis Cavalcante dos Santos, vulgo "Galego", acabou sendo alvejado e morrendo ainda no local. No veículo foi localizado R$ 4.640,00. Os outros quatro suspeitos conseguiram fugir para a mata.

Voltar + Regional