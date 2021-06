Regional 28/06/2021 07:20 Bruno Bortolozo, TV Centro América Motorista morre após ter carro atingido por caminhão na MT-449 Gustavo Henrique Purquério, de 23 anos, chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Foto: Divulgação Um motorista morreu após ter o carro atingido por um caminhão na MT-449, que liga Lucas do Rio Verde à Tapurah, no norte do estado, nesse sábado (26). Gustavo Henrique Purquério, de 23 anos, chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista do caminhão saiu ileso do acidente. O caminhão dele chegou a sair fora da pista e capotar. A possível causa do acidente é de que o carro envolvido saiu de uma estrada vicinal e entrou na rodovia, quando foi atingido pelo caminhão. No entanto, o caso ainda será investigado pela Polícia Civil.

