Regional 28/06/2021 13:44 Pablo Rodrigo e Yuri Ramires I Gazeta Digital Jornalista Muvuca atira contra namorada e depois tenta se matar Foto: Reprodução O jornalista José Marcondes Neto, o Muvuca, está sendo acusado de tentar matar a ex-namorada, identificada como Nádia Mendes Vilela, em uma farmácia, na manhã desta segunda-feira (28), em Tangará da Serra (distante 239 km ao médio-norte de Cuiabá) Após atirar na vítima, ele disparou um tiro contra a própria cabeça. Considerado polêmico, o jornalista é dono do site Muvuca Popular. A arma utilizada no crime, possivelmente uma pistola, acabou caindo embaixo de um armário. A cena do crime, segundo as primeiras informações, foi mexida apenas para tirar as vítimas e prestar socorro. Ele foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A mulher foi levada para um hospital particular. Segundo informações, ela passa por uma cirurgia. A ocorrência foi confirmada pela Polícia Militar e está em andamento. Segundo as informações apuradas pelo , o crime aconteceu na farmácia em que a vítima trabalha. Após ser baleada, a mulher foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde, onde passa por cirurgia. Já Muvuca está em estado considerado gravíssimo em outra unidade da cidade. Ao que tudo indica, Muvuca não aceitava o fim do relacionamento e atentou contra a vida de Nádia. Sangue foi encontrado dentro da farmácia, bem como a arma usada no crime.

