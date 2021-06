Regional 28/06/2021 18:11 Foragido da Justiça Federal por tráfico de drogas é localizado pela Polícia Civil em Aripuanã, após denúncia Policiais civis da Delegacia de Aripuanã prenderam nesta segunda-feira, 28 de junho, um homem de 56 anos que estava foragido da Justiça Federal pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi condenado em 2019, com trânsito em julgado, a uma pena de cinco anos e 10 meses decretada pela 5a Vara da Justiça Federal, na Comarca de Cuiabá. Desde 2012 ele estava se escondendo na região de Aripuanã. Os policiais civis chegaram até o foragido após receber uma denúncia anônima on-line. Ele foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil, onde foi formalizado o mandado de prisão e posteriormente, seguirá para uma unidade prisional. Denúncias sobre paradeiro de foragidos ou qualquer crime podem ser feitas ao número 197 da Polícia Civil e também no site da Delegacia Virtual: www.delegaciavirtual.mt.gov.br, no campo Denúncia.

