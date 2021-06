Regional 28/06/2021 18:15 Nova Bandeirantes: Polícia recupera quase meio milhão de reais de roubo em cooperativas Bope encontrou quatro suspeitos na região de mata, onde houve confronto no último sábado, e recuperou mais R$ 51,3 mil Foto: Divulgação Em continuidade às diligências para localizar os criminosos que cometeram roubo nas cooperativas Sicredi e Sicoob em Nova Bandeirantes, no extremo Norte de Mato Grosso, equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) se depararam com 4 pessoas na mata na manhã desta segunda-feira (28.06), que ao perceberam a aproximação dos policiais, dispararam e houve troca de tiros. Os suspeitos fugiram e durante as buscas, os policias encontraram um deles caído e após socorro a uma unidade hospitalar, foi constatado o óbito. Com ele, foram recuperados R$ 51,375 mil. Com mais esse montante, foram recuperados R$ 477 mil do dinheiro roubado, quase meio milhão de reais. O Bope permanece incursionado na mata próxima ao local do confronto ocorrido no sábado (26.06) e, nesta segunda-feira, entra para o 24º dia da operação em busca dos criminosos. Próximo ao corpo do suspeito havia mochila contendo rede de selva, roupas e luvas.

Voltar + Regional