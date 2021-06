Regional 29/06/2021 05:50 Thalyta Amaral/Gazeta Digital Assembleia gasta R$ 2,3 milhões com passagens e diárias em 4 meses João Vieira A Assembleia Legislativa gastou R$ 2,3 milhões em passagens e despesas com locomoção, além de diárias para os servidores que participavam dessas viagens de janeiro a abril de 2021. Segundo ao Portal da Transparência, o único mês em que não foram gastas passagens foi em março. Até mesmo em janeiro, quando ocorre o recesso parlamentar, o gasto foi superior a R$ 169 mil. Apesar de alto, essa despesa diminuiu em 2021. Um dos fatores que podem ter contribuído foi a pandemia da covid-19, que limitou as viagens e eventos. Em 2020, de janeiro a abril foram gastos R$ 3,07 milhões com passagens, despesas de locomoção e diárias dos servidores. Isso significa uma redução de 22,1% na comparação com o primeiro quadrimestre do ano anterior.

