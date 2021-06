Regional 29/06/2021 07:24 Assessoria de Imprensa Nova Bandeirantes: Bombeiros e ICV realizaram curso de Formação de Brigadistas Foto: ICV Militares da 7° Companhia Independente de Corpo de Bombeiros de Alta Floresta, deslocaram-se ao município de Nova Bandeirantes, onde foi ministrado um curso de Formação de Brigadistas, que tem por objetivo a implementação da Brigada comunitária de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal que atuarão pelo município de Nova Bandeirantes durante o período estiagem. A implementação esta que foi articulada pelo Instituto Centro de Vida – ICV, o qual disponibilizou, através do projeto “Proteja e Restaure”, equipamentos de combate a incêndios florestais como mochilas costais flexíveis e abafadores, e equipamentos de proteção individual como capacete de combate a incêndio, botas de combate a incêndio, luvas e uniformes para que os brigadistas possam atender as demandas da comunidade na área contemplada pelo projeto. O Corpo de Bombeiros Militar realizou a capacitação dos brigadistas, onde estes tiveram instruções teórica e práticas de Noções de Atendimento Pré Hospitalar - APH e teoria básica do fogo, combate a incêndios florestais, organização de pessoal e material em combate a incêndios e atendimento pré-hospitalar. As instruções ministradas tiveram como escopo preparar os brigadistas a sanar princípios de incêndios florestais em sua comunidade, para que assim esses auxiliem as ações do Corpo de Bombeiros Militar. A ação contou com dois militares especialistas em prevenção e combate a incêndios florestais.

