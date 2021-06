Regional 29/06/2021 07:27 Assessoria de Imprensa Operação da PF é realizada em MT e mais 7 estados contra esquema de tráfico internacional de drogas e munições Foto: Divulgação A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (29/6) a Operação “Teseu” para desarticular organização criminosa responsável pelo transporte de drogas e munições da região de fronteira seca do Brasil com a Bolívia para a região Nordeste do País. Foram indiciadas ao longo da investigação 49 pessoas, sendo cumpridos na data de hoje pela Polícia Federal 23 mandados judiciais expedidos pela Justiça Federal de Barra do Garças/MT, sendo 04 são de prisão preventiva e 19 de busca e apreensão, além de 49 ordens de sequestro de imóveis e veículos e bloqueio judicial de ativos financeiros em desfavor dos investigados. Participam da operação, aproximadamente 110 policiais federais, dando cumprimento aos mandados nos estados de Mato Grosso, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Bahia, Acre, Rio Grande do Norte, Paraíba e Goiás. As investigações que resultaram na operação, tiveram início em agosto de 2020, quando a Polícia Federal em Barra do Garças/MT prendeu em flagrante delito um dos integrantes da organização criminosa que era responsável pelo transporte dos ilícitos em cargas de ração animal. Após a prisão foi possível identificar um forte esquema de transporte de drogas e munições, composta por vários membros, dentre eles familiares de presos e internos de estabelecimentos prisionais. A droga adquirida na Bolívia, era transportada em caminhões, do Estado do Mato Grosso para a região nordeste do país. A PF identificou que somente dois operadores do esquema, movimentaram em menos de dois anos, milhões de reais, valendo-se de uma empresa de fachada para camuflar a origem ilícita do dinheiro. A investigação observa as diretrizes da Polícia Federal no enfrentamento ao tráfico de drogas, que consistem na descapitalização das organizações criminosas, prisão de lideranças e cooperação internacional. *Teseu, é um personagem da mitologia grega, que em uma longa viagem em seu navio realizou substituições contínuas de peças, dificultando a resposta se seria o mesmo navio que saiu da origem. Seguidas reposições de peças fazem analogia ao processo de lavagem de dinheiro, que se vale de uma sequência de operações financeiras para dissimular a origem ilícita de recursos.

