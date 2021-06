Regional 29/06/2021 13:22 Thalyta Amaral/Gazeta Digital Ex-namorada de Muvuca levou tiros na mão, rosto e tórax A farmacêutica Nádia Mendes Vilela, 33 anos, ex-namorada do jornalista José Marcondes Neto, mais conhecido com Muvuca, foi atingida com tiros na mão, rosto e no tórax. Ela sofreu uma tentativa de feminicídio na farmácia onde trabalhava, em Tangará da Serra (239 km a médio-norte de Cuiabá), na segunda-feira (29). A vítima está internada em estado grave. Vídeos do momento do crime mostram Muvuca chegando ao estabelecimento e conversando com a vítima. Logo depois eles vão para uma sala nos fundos da farmácia, onde no auge da discussão ele tira um revólver e atira contra a ex-namorada. Após a tentativa de feminicídio, ele atirou na própria cabeça e acabou falecendo na noite de segunda-feira. Em entrevista ao Cadeia Neles, da TV Vila Real, a delegada Liliane Soares Diogo, que investiga o caso, afirmou que a vítima continua em estado grave e está em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em um hospital particular de Tangará da Serra. "As características são de um crime passional. Ele não aceitava o término do relacionamento e a procurou no seu local de trabalho. Discutiram, sacou uma arma e desferiu tiros contra a vítima. E na sequência deu um tiro na própria cabeça", informa a delegada. A vítima foi atingida por pelo menos 4 tiros, que a feriram na mão - que foi dilacerada - que colocou na frente do rosto para se defender, além da cabeça e do tórax, atingindo o pulmão e o ombro. Por causa do tiro no pulmão ela precisou passar por um procedimento para retirar o excesso de líquidos do órgão. Apesar de estável, o quadro de saúde ainda é grave e não há previsão de alta da UTI. Histórico violento Em 2013, quando Pedro Taques (SD) era ainda senador, José Marcondes foi proibido de se aproximar do político após postar ameaças e fotos de armas em uma rede social. O jornalista chegou a responder por outros processos na Justiça, sendo um por maus-tratos, feito pela própria mãe, em decorrência do uso de drogas.

