Regional 30/06/2021 06:02 Redação I Nativa News com Assessoria Escola em Nova Monte Verde realiza avaliação presencial com alunos do 4º, 5º e 6º anos Análise tem como objetivo diagnosticar habilidades desenvolvidas pelos estudantes e subsidiar propostas de intervenção pedagógica Foto: Divulgação Após mais de um ano do afastamento em função da pandemia do novo coronavírus. A medida foi detalhada pela Escola Municipal Roberto Jose Ferreira, de Nova Monte Verde. A proposta é tratada como emergencial para melhorar os índices de educação no município. Ciente das dificuldades e desafios que o ensino on-line submete as instituições, aos alunos e familiares e preocupada com a readaptação gradativa dos alunos de volta à escola, resolveu, neste 2º bimestre realizar avaliação de forma presencial com alunos do 4º, 5º e 6º anos, com o número máximo de cinco (05) alunos por sala. De acordo o Diretor da Escola Anderson Tenfen, a unidade escolar segue respeitando todas as normas de segurança sanitária, exigida no plano de ação do município de Nova Mante Verde. O Gestor ressalta ainda que, coube aos pais a decisão de autorizar ou não os filhos a comparecerem na escola para fazerem a avaliação presencial. Anderson Tenfen explica ainda, os pais que não autorizaram a vinda a escola, que a avaliação estão sendo feita de forma apostilada em casa, enfatizando que esta modalidade, está prevista no plano de ação do município. O diretor parabeniza a todos os alunos e familiares pela participação nas aulas online, retirada e entrega de apostilas, mas principalmente aos alunos e pais que se dispuseram a vir na escola para fazer a avaliação presencial. "Estamos ansiosos pelo retorno seguro das aulas presenciais aguardamos vocês", comentou o diretor. As aulas presenciais na rede estadual deve retornar na modalidade híbrida em agosto, quando os servidores já devem estar imunizados.

