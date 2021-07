Regional 01/07/2021 12:22 Fernanda Renatè | Estadão Mato Grosso Homem de 58 anos morre durante onda de frio em Sinop Nesta madrugada, os termômetros marcaram mínimas de 14ºC na cidade Um homem identificado como João Maria, de 58 aos, foi encontrado morto em um barracão na perimetral Sul, no município de Sinop. O fato se deu na manhã desta quinta-feira (1). Um homem que costumava levar café da manhã para a vítima foi quem acionou o Corpo de Bombeiros. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima era morador de rua há anos. Um homem, que não teve o nome divulgado, levava café da manhã para João e ao notar que a vítima não reagiu acionou o Corpo de Bombeiros, que constatou a morte. A Politec foi ao local para retirar o corpo, que será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames de necropsia que devem apontar a causa da morte. O corpo de João não apresentava sinais de violência e a principal suspeita é que ele tenha morrido de frio. Nesta madrugada, os termômetros marcaram mínimas de 14ºC em Sinop. João foi encontrado deitado em um local, sem camisa, apenas de calça e com uma coberta bem fina. Ao lado dele havia uma bicicleta e alguns outros objetos. "O homem pode ter morrido de mal súbito ou até mesmo em decorrência do frio", afirmou um perito que esteve no local. O caso será investigado pela Polícia Civil.

