Regional 02/07/2021 05:47 Comando-Geral do Corpo de Bombeiros avaliam áreas em colíder para construção da nova sede e escola militar Com o objetivo de conhecer as áreas de propriedade do Governo do Estado em Colíder para viabilizar a construção da nova sede do Corpo de Bombeiros de Colíder, o município recebeu ontem a visita do comandante geral do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, Coronel Alessandro Borges Ferreira, acompanhado pelo comandante regional tenente-coronel Ranie Pereira de Sousa e do diretor operacional Agnaldo Pereira. Após serem recepcionados pelo prefeito Hemerson Máximo e a presidente da Câmara Municipal Flavinha Rodrigues Ramiro, as autoridades se dirigiram às escolas estaduais Paes de Barros e Alzira Maria. Uma destas escolas poderá ter área cedida para a construção da nova sede da Companhia de Bombeiros de Colíder. O comandante geral Alessandro Borges Ferreira gostou dos locais apresentados. “Viemos aqui para verificar um espaço para construir uma nova sede do Corpo de Bombeiros de Colíder. Hoje estamos em um prédio bom, porém locado e precisamos de um espaço maior. Queremos crescer para poder atender toda a demanda da sociedade”, disse. Foi apresentado pelo departamento de projetos da prefeitura de Colíder, um projeto da obra da nova sede da companhia. O comandante ressaltou que o prefeito Maninho é parte importante nesse projeto, sempre apoiando as ações em prol da melhoria das forças de segurança. Outra pauta da visita, foi a implantação da escola militar do Corpo de Bombeiros. Uma indicação do vereador Alencar Pereira, aponta que a Escola Alzira Maria poderia ser um local adequado para a escola militar. As duas escolas visitadas serão analisadas e os projetos devem avançar nos próximos meses. O local de implantação da escola, segundo o prefeito Hemerson Máximo, quem vai decidir será a SEDUC. “Nesse primeiro ato, o que é priorizado é a construção da nova sede do Corpo de Bombeiros do município”, pontuou o prefeito. Para o prefeito Maninho, é importante que o Corpo de Bombeiros saia do aluguel e tenha seu prédio próprio, com uma área maior, do tamanho que o efetivo realmente necessita. A presidente da Câmara, Flavinha Rodrigues, em nome dos vereadores presentes (Maria Helena, Rica Matos, Adriano Alves, Alencar Pereira e José Moreira), destacou a importância desse projeto para Colíder, com a construção de uma estrutura que possa atender toda a demanda do município e região.

