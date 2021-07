Regional 02/07/2021 15:43 Operação prende trio por assassinatos em Colniza Três homens investigados por crimes de homicídios ocorridos neste ano em Colniza, na região noroeste do estado, foram presos nesta quinta-feira (01.07) pela Polícia Civil durante a Operação Causa Mortis, que cumpriu mandados judiciais decretados nos inquéritos que tramitam na Delegacia do município. Um dos crimes ocorreu na madrugada de 30 de janeiro deste ano e vitimou Fernando Vieira Roberto, 26 anos, natural de Pimenta Bueno (RO). Ele saía de casa, quando foi atingido por um homem que portava uma faca. Fernando sofreu um corte na garganta e perfurações no tórax. Conforme apurações realizadas pela Polícia Civil, a vítima teria arrumada uma mala e disse à esposa que ia embora de casa. Quando saiu na porta da residência, o suspeito o atacou em seguida e fugiu logo depois. O outro crime ocorreu em 17 de maio, no bairro Rondônia, e vitimou dois homens de 62 anos. Um deles sobreviveu. O outro, Valdeci Silva Viana, 62 anos, natural de Porto Seguro (BA), não resistiu aos golpes causados por um instrumento cortante e morreu no hospital municipal de Colniza. A Polícia Militar foi acionada por populares que informaram que as duas vítimas tinham sido esfaqueadas e uma delas estava em estado crítico. Uma das vítimas foi socorrida por terceiros em um veículo. A outra vítima foi encontrada pelos policiais caída na residência, com lesões na cabeça e inconsciente, no entanto respirava. A equipe do Samu encaminhou Valdeci Viana ao hospital municipal. Os policiais apuraram que as duas vítimas estavam na residência junto com os suspeitos do crime. Em certo momento, duas motocicletas se aproximaram da casa e logo em seguida os suspeitos teriam começado as agressões contra Valdecir. Na tentativa de socorrê-lo, a outra vítima foi ferida com um golpe de faca nas nádegas, mas conseguiu escapar e buscar ajuda. Com base nas informações colhidas, a Delegacia de Colniza instaurou dois inquéritos para investigar os homicídios e os investigadores conseguiram chegar aos autores dos dois crimes. De acordo com o delegado Jean Paulo Nascimento, com as prisões e o interrogatório dos suspeitos, a Polícia Civil espera obter mais informações para chegar à motivação dos homicídios e, porteriormente, concluir o inquéritos. O delegado informou que um dos suspeitos já tem pasasgem por homicídio ocorrido em 2016, também em Colniza. Após as prisões cumpridas nesta quinta-feira, os três envolvidos foram encaminhados à unidade prisional de Colniza, onde aguardaram manifestação do Poder Judiciário.

Voltar + Regional