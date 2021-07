Regional 03/07/2021 06:33 DAFFINY DELGADO - REPORTERMT Bope ainda procura três assaltantes do Novo Cangaço; 9 CPFs já foram cancelados Os criminosos roubaram duas cooperativas de crédito no dia 04 de junho, em Nova Bandeirantes. Foto: Reprodução A caçada pelos bandidos envolvidos no roubo de duas cooperativas de crédito em Nova Bandeirantes (a 1.026 km de Cuiabá), em 4 de junho, entrou no 29° dia nesta sexta-feira (02). Até agora, nove já foram mortos, quatro presos e cerca de R$ 500 mil recuperados. Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Força Tática e demais forças de segurança continuam realizando incursões na região de mata, onde os assaltantes estão escondidos. De acordo com o comandante do Bope, o tenente-coronel Ronaldo Roque da Silva, três bandidos ainda estão foragidos. “Nós acreditamos que três dentre os que participaram do roubo estão escondidos na mata. Hoje entramos no vigésimo nono dia de buscas e a missão só acaba quando todos foram encontrados”, afirmou. No dia 04 de junho, ao menos 13 bandidos fortemente armados invadiram as duas agências, fazendo funcionários e clientes como escudo humano. Durante a ação violenta, uma grande quantia em dinheiro foi levada pelos bandidos. Cinco confrontos e nove mortos O Bope trocou tiros com os primeiros assaltantes no dia 10, onde Maciel Gomes de Oliveira, 36 anos; Luiz Miguel Melek, 39; Romáro Batista de Oliveira, 35; Waldeir Porto Costa, 25, foram mortos. Além de armas, munições e roupas camufladas, a PM recuperou uma grande quantia em dinheiro. O segundo confronto aconteceu no dia 21, em uma região de mata entre Nova Monte Verde e Nova Bandeirantes. Na ocasião morreram Diego Almeida Costa, 31 e Adailton Santos da Silva, 40. A terceira troca de tiros foi registrada no sábado (26), Samuel Santos Silva (natural de Salvador e sem confirmação de passagens criminais). Depois foi Ronaldo Rodrigues de Souza, o Galego, natural de Pilão Arcado (BA). Ele é investigado pela Polícia Civil de Pernambuco por assalto a um banco no estado e tinha um mandado de prisão expedido pela Comarca de Barreiras (BA) por roubo qualificado. O quinto e último morto em confronto foi Cristiano de Jesus Nunes. Ele morreu na manhã de segunda-feira (28), na altura do rio Juruena, próximo à balsa do rio que leva o nome da cidade. Cristiano já foi preso em dezembro de 2016, com mais dois comparsas, por assalto a agência dos correios em Ubaitaba (BA). Já os criminosos Ednicio Pereira Cavalcante, Josias Silveira, Franklis Souza de Jesus e Valdecir de Salles Barbosas foram presos durantes as investigações da Polícia Civil. O que se sabe até agora é que os bandidos vieram de outros estados para roubar as agências no município. Acredita-se também, que eles tiveram apoio de criminosos em Mato Grosso. O secretário de Segurança Pública (Sesp-MT), Alexandre Bustamante, afirmou na quinta-feira (01), que as buscas continuaram até que todos sejam capturados. “Vamos manter todo pessoal necessário na região até que as investigações sejam concluídas. Enquanto tiver a possibilidade de alguém homiziado, a gente vai ficar com as forças [de segurança] até pegar o último”, afirmou.

