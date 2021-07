Regional 04/07/2021 09:14 G1 MT Nova Mutum: Panela de pressão explode e incêndio destrói três quitinetes Três quitinetes foram destruídas por um incêndio nessa sexta-feira (2), em Nova Mutum, a 242 km de Cuiabá. A suspeita é que uma panela de pressão tenha explodido, dando início ao fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 12h30 e duas equipes seguiram para o local. O tenente-coronel Fernando, do Corpo de Bombeiros, disse que a moradora de uma das quitinetes informou que estava fazendo almoço enquanto limpava a parte de fora da casa. Quando ela percebeu, a casa já estava pegando fogo. Ainda segundo ele, no local há 18 quitinetes e havia o risco de que o fogo atingisse mais casas. Os bombeiros realizaram o combate às chamas, entretanto as casas foram fortemente atingidas e danificadas. Ninguém ficou ferido.

