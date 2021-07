Regional 05/07/2021 15:22 Detran-MT recicla mais de 3 mil veículos em 49 municípios do Estado A reciclagem é realizada com os veículos inservíveis, que não estão aptos a voltar a trafegar e que estão há mais de um ano nos pátios, sem a solicitação de retirada pelos proprietários No primeiro semestre deste ano, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) reciclou 3.896 veículos que estavam em 49 municípios do Estado nos pátios da autarquia, de agências municipais e das delegacias da Polícia Judiciária Civil. A limpeza dos pátios é uma ação contínua do Detran-MT para a correta destinação dos materiais poluentes, além da preservação da saúde pública e do meio ambiente. A reciclagem é realizada com os veículos inservíveis, aqueles que não estão aptos a voltar a trafegar pelas vias públicas e que estão há mais de um ano nos pátios, sem a solicitação de retirada pelos proprietários. Mesmo sendo notificado com antecedência pelo Detran-MT, parte dos proprietários dos veículos que estão no pátio não providenciam a regularização e retirada do veículo antes do prazo de 12 meses. “Um dos principais motivos é o número alto de infrações cometidas pelo veículo, pendências com financiamento ou alguma pendência judicial bloqueando o cadastro do veículo”, explicou o diretor de Veículos do Detran-MT, Augusto Cordeiro. Nessa situação, o Código de Trânsito Brasileiro autoriza os órgãos a fazerem a reciclagem, que é realizada por empresas especializadas. O processo de descontaminação e reciclagem dos veículos inicia com a retirada da bateria, óleo, combustível e pneus, dando a empresa responsável a devida destinação exigida para cada material. Só então é feita a compactação, pesagem e envio do material para reciclagem. “Após o processo de reciclagem, o Detran-MT realiza a baixa definitiva do cadastro do veículo, para evitar novos débitos destes veículos nos anos subsequentes”, completou Augusto. Para o segundo semestre, a estimativa da autarquia é reciclar cerca de 4 mil veículos.

