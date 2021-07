Regional 05/07/2021 16:48 www.kb2noticias.com.br NOVA MUTUM: Homem morre após ser esmagado pelo próprio carro na BR-163 Um homem, identificado como Orlando Groiden, de 56 anos, morreu esmagado pelo próprio carro após perder o controle da direção e capotar, na noite de domingo (4), na BR-163, nas proximidades de Nova Mutum (264 km de Cuiabá). A vítima foi encontrada embaixo do veículo. O capotamento aconteceu por volta das 19h30, cerca de 28 km da cidade. Segundo relatos de testemunhas, a vítima conduzia um Ford Fiesta Sedan, de cor preta, quando perdeu o controle e capotou. O carro foi parar em um matagal às margens da rodovia com as rodas para cima. Uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada, mas o homem já foi encontrado sem vida. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). As causas do acidente estão sendo investigadas. O Boletim foi registrado pela PRF no Local, e por equipe da Polícia Civil que investiga o caso. (Com informações PoweMix)

