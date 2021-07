O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) iniciou as obras de recuperação da ponte sobre o rio Peixoto de Azevedo, na região Norte de Mato Grosso. A estrutura está localizada no km 1.031 da BR-163/MT, no limite entre os municípios de Peixoto e Matupá. As equipes da Autarquia começaram os serviços preliminares envolvendo a parte de fundação do empreendimento e, nesse momento, o trânsito flui normalmente no local.

As obras consistem na restauração completa da ponte, além do reforço estrutural, do pavimento, do guarda corpo e da iluminação. O empreendimento está orçado em R$ 2,5 milhões e deve ser finalizado até o fim do ano.

Os serviços são necessários para melhorar a estrutura da ponte que recebe um tráfego intenso de veículos pesados. Por este trecho da BR-163/MT passam mais de 2.000 caminhões por dia que seguem rumo aos portos do Arco Norte, no estado do Pará.

A BR-163/MT é a principal rodovia federal de Mato Grosso porque interliga o estado de norte a sul, dando vazão ao escoamento da produção. Além de absorver o trânsito urbano entre as duas cidades, a ponte faz parte de uma rota de escoamento dos grãos do agronegócio que são exportados para o mercado internacional.