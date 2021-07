Regional 06/07/2021 09:11 G1mt Menores infratores ateiam fogo em colchões e começam rebelião em Centro Socioeducativo em MT Dez adolescentes atearam fogo em colchões, lençóis e outros itens no local. A Polícia Militar precisou ir até o local. Dez adolescentes internados no Centro Socioeducativo de Barra do Garças, a 516 km de Cuiabá, atearam fogo em colchões, lençóis, roupas, entre outros itens, para começar uma rebelião, nessa segunda-feira (5). De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela gerente do centro, que informou a confusão no local. A equipe de Força Tática, juntamente do Grupo CAR, deslocaram-se até o local e entraram na ala onde os adolescentes estavam. Segundo a polícia, na ala, havia barreiras de colchões criadas pelos menores infratores. Além disso, eles teriam atirado pedaços de concreto contra os policiais. As equipes conseguiram conter a ação deles, sendo necessária inclusive, a utilização bomba de efeito moral. Em seguida, os policiais mantiveram os adolescentes com segurança no pátio do local, para que as equipes de agentes do socioeducativo pudessem limpar e revistar as celas, e o Corpo de Bombeiros pudesse apagar os focos de incêndio iniciados pelos adolescentes. Mesmo após se retirarem, os policiais foram novamente solicitados pois novamente alguns indivíduos estariam tentando abrir as celas usando pedaços retirados da estrutura do prédio.

