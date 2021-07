Regional 06/07/2021 15:45 RdNews Com 75% dos pulmões comprometidos, ex-prefeito de Juara é transferido para SP O ex-prefeito de Juara Priminho Riva, de 64 anos, foi transferido para o Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para dar continuidade ao tratamento contra Covid-19. Irmão do ex-presidente da Assembleia José Riva e tio da deputada estadual Janaina Riva (MDB), ele havia sido intubado no último domingo (04), quando foi internado na UTI do Hospital Santa Rosa, em Cuiabá. Atualmente, Priminho Riva atua na assessoria do deputado federal Doutor Leonardo (SD). Ele testou positivo para Covid-19 em Sinop e veio para Cuiabá a pedido de familiares, onde os médicos recomendaram internação em UTI. Ontem (05), diante do agravamento do quadro, a família decidiu transferi-lo para São Paulo. As últimas informações dão conta que Priminho Riva está com 75% dos pulmões comprometidos e chegou a apresentar arritmia cardíaca, mas já foi estabilizado. O coronavírus também afetou os rins do paciente. apurou que Priminho Riva fez a primeira dose da vacina. No entanto, não completou o esquema vacinal e acabou infectado.

