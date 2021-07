Regional 06/07/2021 16:26 Cotiguaçu: Após ser espancada, mulher reage e mata ex-marido a golpes de faca Foto: Divulgação Weter de Oliveira, de 40 anos, foi morto a facadas, pela ex-mulher após tentar enforcá-la e agredir sua irmã. O crime foi registrado na cidade de Cotiguaçu (950 km de Cuiabá), na noite do último domingo (05).

Segundo informações da Polícia Civil, a mulher de 23 anos estava em sua residência quando o ex-marido chegou e a acusou de tê-lo traído enquanto estavam casados. A mulher negou as acusações de que teria sido infiel, mas segundo ela, o ex-marido partiu para a agressão e tentou enforc-la. A irmã da mulher chegou no momento das agressões, tentou apartar a briga, mas também foi agredida pelo ex-cunhado.

Ao ver que ambas corriam risco, a ex-mulher pegou uma faca e acertou um golpe no abdômen do ex-marido. Ele, mesmo ferido pegou um pedaço de madeira para agredir a ex e foi atingido por um segundo golpe de faca. Na sequência, ele correu para a rua caindo logo em seguida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou Weter até o hospital da cidade, mas ele não resistiu e morreu logo depois de dar entrada na unidade. A mulher se apresentou à Polícia Civil, relatou os fatos e levou a faca usada para se defender. Ela foi detida e liberada em seguida para aguardar o andamento do inquérito em liberdade.

