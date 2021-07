A Justiça de Mato Grosso comunicou que tentativa de bloqueio eletrônico de valores em nome de Pedro Inácio Wiegert (o Pedro Satélite) e Andrigo Gaspar Wiegert restou infrutífera. O valor bloqueado, de R$ 3,8 mil, não é suficiente e, portanto, foi desbloqueado. Informação consta em ação proveniente da Operação Rota Final. Conforme informações da petição inicial, requerimento de bloqueio foi de R$ 10,2 milhões. A decisão que determinou bloqueio ainda não foi disponibilizada.



O Ministério Público de Mato Grosso denunciou Pedro Satélite, Andrigo, o deputado estadual Dilmar Dal Bosco e mais 10 pessoas em ação proveniente da Operação Rota Final, que apura crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e fraude a licitação do setor de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros de Mato Grosso (STCRIP-MT), promovida pela Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso e Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (AGER-MT).



Conforme os autos, o MPE pede o bloqueio de R$ 32,4 milhões de todos os envolvidos. Cinco empresas do ramo de transporte também são alvo. Caso está em julgamento na Vara especializada em Ação Cível Pública de Cuiabá.



Raphael Vargas Licciardi, Eder Augusto Pinheiro, Júlio César Sales Lima, Max Willian de Barros Lima, José Eduardo Pena, Edson Angelo Gardenal Cabrera, Paulo Humberto Naves Gonçalves, Francisco Feitosa de Albuquerque Lima Filho, Luis Gustavo Lima Vasconcelos e Daniel Pereira Machado Júnior também foram denunciados.



Entre as empresas de transporte intermunicipal, foram denunciadas a Verde Transportes, Empresa de Transportes Andorinha, Viação Xavante e Viação Motta. O pedido de bloqueio em face de Dilmar visa atingir o montante de R$ 5,1 milhões. Para o MP, tanto Satélite como Dal Bosco receberam propina e vantagens que resultaram em enriquecimento ilícito.