Regional 08/07/2021 05:06 Mulher do Rio Grande do Norte é presa por aplicar “golpe do amor” em vítima de MT Foto: Reprodução Uma mulher de 30 anos foi presa em Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte, por estelionato amoroso praticado pela internet contra uma vítima de Mato Grosso. A prisão foi representada à Justiça pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cáceres após a investigação para apurar o estelionato cometido ao longo de um ano, que causou um prejuízo de R$ 100 mil à vítima. A prisão foi efetuada por uma equipe da DEDM de Cáceres com apoio da Delegacia de Atendimento à Mulher de Mossoró. De acordo com a delegada Judá Maali Marcondes, a vítima, de 32 anos, conheceu a suspeita pela internet e se envolveram afetivamente. As duas não se conheciam pessoalmente, mas a suspeita, após conquistar a vítima, passou a inventar diversos problemas de saúde e pedia dinheiro constantemente. O nome da estelionatária não foi divulgado. “Quando a vítima começou a recusar a ajuda, a suspeita a ameaçou de morte e também a seus familiares”, explicou a delegada Judá Maali por meio da assessoria de imprensa. Maali acrescenta que além de aplicar o golpe, a suspeita também criou uma série de situações envolvendo seus familiares, inclusive, a ponto de simular a própria morte para tirar dinheiro da vítima. A investigação apurou que os golpes foram praticados a partir de fevereiro do ano passado e, nesse período, a suspeita praticou violência psicológica e com o crime, conhecido como 'golpe do amor' causou um prejuízo à vítima de aproximadamente R$ 100 mil, comprovados por meio de depósitos bancários. Diante dos fatos apurados, a polícia representou pela prisão preventiva da suspeita e solicitou apoio da Delegacia da Mulher de Mossoró. Uma equipe de investigação da DEDM de Cáceres, composta pelas investigadoras Martinha Mariana e Renata da Silva, seguiu até Mossoró e com apoio da Delegacia da Mulher local efetuaram a prisão preventiva da investigada. Após a prisão, conforme a assessoria, a investigada foi interrogada na unidade de Mossoró pela delegada Cristiane Magalhães e encaminhada, posteriormente, ao sistema prisional, onde se encontra à disposição da Justiça.

