Regional 09/07/2021 05:29 Gazeta Digital SORRISO: Sem comorbidades, adolescente de 15 anos morre com complicações da covid A adolescente Mikaelly Costa de Lima, 15 anos, morreu vítima da covid-19 no Hospital 13 de Maio no município de Sorriso (distante 420 km ao norte de Cuiabá). A Prefeitura de Sorriso confirmou a morte, ocorrida na quarta-feira (7). Segundo a gestão municipal, no prontuário da menor não há relatos de comorbidades. Com a morte de Mikaelly, já são 211 falecidos pela covid no município. A escola que a a adolescente estudava também lamentou a sua morte. “A Escola Treze de Maio com muita tristeza comunica o falecimento da aluna Mikaelly Costa de Lima, do 1 ANO C, mais uma vítima da covid-19 em nosso município. À toda a família e amigos nossa solidariedade e o pedido de que Deus traga o conforto aos corações de todos”, cita a mensagem para a família da menor que mora no bairro Bela Vista.

Voltar + Regional