Regional 09/07/2021 05:57 Angelo Papadopulos / Wellington Magalhães/Assessoria - Prefeito de Paranaíta e comitiva visitam empresa de Alta Floresta especializada em reciclagem de resíduos Foto: Divulgação O prefeito de Paranaíta, Osmar Moreira esteve na tarde de terça-feira, 07 de julho na cidade de Alta Floresta, e juntamente com o presidente da câmara Adimilson Mota, vereadores e secretários, visitou uma empresa de reciclagem de resíduos sólidos, com o propósito de no futuro implantar e aprimorar o processo da reciclagem de lixo na cidade de Paranaíta. A comitiva realizou a visita técnica às instalações da Well Soluções Ambientais, com atuação na cidade de Alta Floresta, durante a visita na empresa de reciclagem o prefeito, secretários e parlamentares conheceram as atividades envolvendo o processo de destinação dos resíduos sólidos, que consiste em várias etapas, desde a conscientização nas residências e órgão públicos à partir da Lei de Coleta Seletiva, sobre a gestão e operação da coleta, sobre o espaço físico para esta atividade, bem como sobre todas as questões burocráticas envolvidas no processo de implantação. O Proprietário da empresa Widmer de Bem, apresentou o local e explicou de forma detalhada de que forma é o funcionamento, e como começar do zero a implantação da Coleta Seletiva em uma cidade, dando destino final aos resíduos, com logística reversa nos Comércios, educação ambiental que se inicia com um projeto piloto central que vai se expandido aos bairros. Prefeito Osmar solicitou ao empresário que auxiliasse com seu conhecimento na elaboração de um pré-projeto para implantar o segmento em Paranaíta, e Wildmer se prontificou a colaborar com esta demanda que beneficiará o município e nossa população. A comitiva foi integrada pelos vereadores Carlinhos Scatola, Soninha Berlanda, Jalison Cruz, Naldo Silveira, e os Secretários municipais Marcos Franco (Obras), Angelo Diosnel Berlanda (Indústria e Comércio) entre outros Servidores Públicos. Além de Fernando Pinheiro e Sebastião de Sá Niza (Tião), ambos de Paranaíta e que já desenvolvem um trabalho inicial em conjunto com a Well Soluções Ambientais.

