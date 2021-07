O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, através do 14ª Companhia Independente (CBIM) do município de Juína, foi acionado na tarde de quinta-feira (08) para uma ocorrência de acidente com embarcação no Rio Aripuanã. Enquanto os bombeiros não chegam, amigos, parentes e voluntários iniciaram as buscas por homem desaparecido desde ontem, por volta das 11 horas em Aripuanã



A solicitação se trata da busca pelo corpo de um homem que estava pescando e bateu com seu barco em uma pedra e acabou caindo no rio. As primeiras informações através de familiares, conta de que se trata do desaparecimento do Paulo Cesar Costa Pereira, de 43 anos. Ainda conforme familiares, Paulo Cesar tinha deixado a esposa e filha pescando nas pedras as margens e desceu 2 km o rio onde ele considerava que havia mais peixes, por se tratar de um local de maior profundidade.



Os familiares relataram ainda que pescadores que estavam próximo ao local do acidente, ouviram o barulho do moto sendo ligado e em seguida a pancada nas pedras e que eles foram ver do que se tratava, mas não localizaram ninguém a bordo da embarcação.

Paulo Cesar não sabia nadar e também não estava com o colete salva-vidas. Devido às características da localidade que possui muitas pedras submersas, as buscas tem elevado grau de dificuldade.