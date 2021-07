Regional 10/07/2021 07:36 Redação com Midia News Nova Bandeirantes: Suspeito preso pela PM carregava R$ 50 mil, armas e coletes Salvador Santos Portela já havia sido condenado a 13 anos de cadeia por crime cometido no Pará em 1996 Foto: Divulgação O homem preso em Nova Bandeirantes, na manhã de sexta-feira (9), foi indentificado como Salvador Santos Portela, de 50 anos. Natural de Brejo (MA), ele é suspeito de integrar a quadrilha do Novo Cangaço que invadiu e aterrorizou a cidade no dia 4 de junho. Com ele, os policiais apreenderam duas armas, R$ 50 mil em dinheiro, duas espingardas Gauge 12, municões, coletes balisticos e jóias. A prisão de Salvador foi efetuada por policias militares no distrituo de Japuranã, em Nova Bandeirantes.

Ele já havia sido condenado a 13 anos de prisão em regime fechado em Ananindeua (PA) por sequestro e cárcere privado. No crime, cometido em 1996, Salvador manteve uma vítima em cárcere privado por 23 dias. A ação do Novo Cangaço em Nova Bandeirantes resultou no roubo de duas cooperativas de crédito. Bandidos fortemente armados invadiram a cidade, fizeram reféns e roubaram as agências. Na fuga, eles dispararam em imóveis e fugiram levando reféns como escudos humanos. Salvador Portela é o quinto homem preso suspeito de envolvimento no crime. Edenicio Pereira Cavalcante, vulgo "Coroinha", Josias Silveira, Franklis Souza de Jesus e Valdecir Salles Barboza também já haviam sido presos anteriormente durante operação realizada pela Segurança Pública na região. Outros nove envolvidos no assalto morreram em confrontos com a PM entre 10 e 28 de junho.

