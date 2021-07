Regional 11/07/2021 07:48 Mulher é presa transportando pasta base de cocaína em ônibus que saiu de Alta Floresta A prisão ocorreu durante uma abordagem de rotina na BR-060, em Goiânia Uma mulher de 21 anos foi presa, na noite da última sexta-feira (9), após ser flagrada num ônibus com seis quilos de pasta base de cocaína escondidos numa caixa térmica. A prisão ocorreu durante uma abordagem de rotina na BR-060, em Goiânia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus abordado seguia de Alto Floresta, no Mato Grosso, para Recife, no Pernambuco. Durante a averiguação, uma das passageiras demonstrava intenso nervosismo e apresentava um relato confuso da viagem, o que chamou a atenção dos agentes. Ao checar a bagagem da moça, s policiais encontraram uma caixa térmica contendo seis tabletes de pasta base de cocaína, escondida nas partes internas do isopor. Questionada, a mulher afirmou que não tinha conhecimento do teor da caixa e que se tratava de um presente de seu pai, que mora em Sergipe (SE), para sua tia, residente de Cuiabá (MT). A jovem foi presa e encaminhada à Central de Flagrantes de Goiânia. De acordo com a PRF, a mulher já possuía passagem pelo crime de tráfico de drogas.

