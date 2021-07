Regional 12/07/2021 08:10 Carro capota em Sorriso e mulher fica em estado gravíssimo Uma mulher foi socorrida em estado gravíssimo após um acidente na MT-242, rodovia que liga Sorriso ao município de Ipiranga do Norte. A vítima estava em um Renault Sandero preto, que acabou saindo da pista e capotou. Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária que administra a rodovia estadual foram até o local e socorreram a mulher, além de outros ocupantes do veículo. O estado atual de saúde das demais vítimas não foi informado. O veículo ficou completamente destruído. As causas do acidente passam a ser apuradas. Conforme Só Notícias já informou, outro acidente foi registrado em Sorriso hoje, no quilômetro 772 da BR-163, entre Sinop e Sorriso. A colisão ocorreu nas proximidades do assentamento Jonas Pinheiro e envolveu um utilitário VW Saveiro branco e uma carreta. Só Notícias/Herbert de Souza e Lucas Torres, de Sorriso (foto: Marcos Rafael)

